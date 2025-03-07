Росіяни атакували Одеську область: в ОВА розповіли про наслідки

Російські війська 7 березня здійснили ракетний обстріл по Україні. В Одеській області зафіксовано падіння уламків однієї з крилатих ракет.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

У Подільському районі через падіння уламків крилатої ракети загорівся приватний одноповерховий будинок. Ще чотири оселі зазнали пошкоджень.

"Рятувальники ДСНС оперативно ліквідували пожежу. На місці працюють всі відповідні служби. Інформація щодо постраждалих не надходила", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, росіяни вдарили по об'єктах "Нафтогазу".

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