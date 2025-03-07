Росіяни вдарили по об'єктах "Нафтогазу": що відомо

Вночі проти п'ятниці, 7 березня, російські війська атакували ракетами виробничі об’єкти "Нафтогазу". Пошкоджено виробничі потужності, що забезпечують видобуток газу. Минулося без потерпілих.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

"Група "Нафтогаз" вживає всіх необхідних заходів для відновлення роботи потужностей, що були атаковані ворогом. Ми робимо і будемо робити все можливе, щоб країна була з газом", - наголосив керівник "Групи Нафтогаз" Роман Чумак.

За його словами, наразі триває ліквідація наслідків обстрілу та оцінка пошкоджень.

Зазначається, що російські війська здійснили вже 17 комбіновану атаку на обʼєкти газової інфраструктури "Нафтогазу".

Нагадаємо, зранку міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що РФ атакувала енергетичну та газову інфраструктуру України. Рятувальники і енергетики працюють над ліквідацією наслідків.

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