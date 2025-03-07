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Ракети вдарили по Тернопільській області: що відомо про влучання

Ракети вдарили по Тернопільській області: що відомо про влучання

Рятувальники. / Фото: Associated Press

Можуть виникнути обмеження з подаванням газу.

Вночі проти 7 березня російські війська завдали ракетних ударів по Тернопільській області. Внаслідок атаки сталися "прильоти" в критичний промисловий об’єкт

Про це повідомив керівник Тернопільської обласної військової адміністрації В'ячеслав Негода.

"Можуть бути обмеження з подаванням газу.Сили ППО збили ворожу ракету. Жертв немає. Відповідні служби ліквідовують наслідки", - поінформував чиновник. 

Як повідомлялося, цієї ночі також росіяни вдарили по Чернігівській області. Пошкоджено один із виробничих обʼєктів у Прилуцькому районі. 

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