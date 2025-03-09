Брат вице-президента США и критика Украины Ди Венса воевал в составе "Волков да Винчи"

Двоюродный брат главного критика помощи Украине Джей Ди Венса два с половиной года провоевал на фронте против россиян.

Двоюродный брат зажигательного критика Украины вице-президента США Джей Ди Венса – Нейт Венс – воевал за Украину в составе "Волков да Винчи".

Об этом пишет Le Figaro.

Двое мужчин вместе отдыхали в Миддлтауне с семьей Джей Ди или в Калифорнии, где ненадолго жила семья Нейта. Карьера Джей Ди Венса пошла вверх в 2016 году. В 2023 году он был избран сенатором от Огайо. В следующем, 2024 году, он стал 50-м вице-президентом США вместе с Дональдом Трампом.

Тем временем Нейт решает отправиться в Украину, чтобы воевать с россиянами.

47-летний техасец был в Украине три года, из которых два с половиной – на фронте. Нейт Вэнс участвовал в боях за Купянск, Бахмут, Авдеевку и Покровск. Однако он ушел из войска в начале января, незадолго до инаугурации своего двоюродного брата в должности вице-президента.

Нейт Вэнс во время пребывания на фронте / Фото: lefigaro.fr

Нейт действительно провел четыре года в армии в морской пехоте, но это было двадцать лет назад, в возрасте от 18 до 22 лет. С 2001 по 2022 год он вел мирную спокойную жизнь среднестатистического американца из Сан-Антонио, штат Техас. Годами он терпеливо поднимался по карьерной лестнице нефтяной компании. Его присутствие в социальных сетях демонстрирует человека глубоко укорененных республиканских убеждений, занимающегося охотой и спортивной стрельбой.

Почему Нейт Вэнс поехал воевать за Украину

Когда в 2022 году началась полномасштабная война, Нейт быстро понял, что этот конфликт отличается от других.

"Я хотел посмотреть. Из любопытства. И для приключений тоже. Это не очень приемлемо, но это правда. Я хотел как-то помочь материально-техническим или медицинским обеспечением. Я видел, что история пишется передо мной, я хотел быть ее частью", — рассуждает Нейт Вэнс.

Брат Ди Венса в украинском войске

"Он был намного старше нас. Гораздо старше даже других иностранных добровольцев", — вспоминает Дима, который вместе с ним воевал в батальоне "Волки да Винчи".

"В первый день мы пошли в тир. Нейт взял простенький автомат Калашникова, без прицела, поставил в 800 метрах от мишени. Над ним все смеялись. Когда пять раз подряд попал в металлическую мишень, смех прекратился", – смеется побратим.

Нейт присоединился к "Гонору". Несмотря на языковой барьер, Нейт способствовал профессионализации этого добровольческого подразделения, которое в то время еще не было официально интегрировано в регулярную армию.

"Должен признать, что это было не то же, что мои службы в морской пехоте в Европе", — говорит Нейт. Скромно он рассказывает об окопах и смерти, грязи и крови. "Смерть — дело не тривиальное, это точно. Но нечего сказать. Мы отделяем свой разум. Мы не думаем об этом", — просто говорит Нейт.

"Нейт — отличный боец, хладнокровный", — вспоминает нынешний командир "Волков да Винчи" Сергей Филимонов. В своем командном центре близ Покровска, где его подразделение удерживает южный фланг города, Филимонов пытается сосчитать разы, когда он думал, что умрет вместе с Нейтом Венсом.

"Пятнадцать раз мы должны были умереть. Пятнадцать раз нам это сходило с рук", — улыбается Филимонов. Сергей вспоминает траншею в Бахмутском районе, где двое мужчин в 2023 году оказались на часах под систематическим обстрелом российской артиллерии. "В этот раз мы прощались с жизнью", — вспоминает он.

Чем Нейт Вэнс занимается сейчас и как относится к брату-хейтеру Украины

Уволившись с поля боя, Нейт теперь ищет издателя, чтобы опубликовать его военные мемуары.

"Надеюсь и дальше защищать Украину по-другому, ей это очень нужно", — скромно говорит он.

Республиканец на протяжении всей жизни, теперь сталкивается с непониманием со стороны людей. Даже в собственной семье. Его мать Донна переняла пылкость Джей Ди Венса к Владимиру Зеленскому.

Фото семьи Венсов. Джей Ди с женой в центре, Нейт справа / Фото: lefigaro.fr

"Дональд Трамп и мой двоюродный брат явно верят, что они могут ласково говорить с Владимиром Путиным. Они ошибаются. Вряд ли россияне забудут нашу поддержку Украины. Мы (США – Ред.) полезные идиоты Владимира Путина", — сетует он.

Нейт разочарован в своем двоюродном брате.

"Джей Ди — хороший, умный парень. Когда он критиковал помощь Украине, я думал, что это потому, что он должен угодить определенному электорату, что это политическая игра. Но то, что они сделали с Зеленским (с Дональдом Трампом, - ред.), было засадой с абсолютной недобросовестностью. То, что мы родственники – не значит, что я смирюсь с тем, что ты способствуешь убийству моих товарищей", – возмущается он.

Ранее Джей Ди Вэнс заявил о "преследовании" проукраинскими активистами во время прогулки с ребенком.

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