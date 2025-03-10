Россияне солгали об оккупации Константинополя — DeepState

Враг еще раз выдает желаемое за действительное.
Российское Минобороны распространило ложную информацию о том, что врагу удалось оккупировать населенный пункт Константинополь в Донецкой области.
Об этом говорится в сообщении аналитиков DeepState.
"Несмотря на заявления МО РФ и российских "военкоров", н.п. Константинополь до сих пор находится под контролем Сил Обороны", — говорится в сообщении.
Эксперты отмечают, что 9 марта оккупанты отправили в населенный пункт несколько боевых групп, проникших на северные, восточные и западные окраины села.
"Часть групп была уничтожена, какая-то часть до сих пор может скрываться в селе до того, как их обнаружат и уничтожат", – отмечают в DeepState.
В то же время враг проводит перегруппировку и накопление личного состава в районе населенного пункта Улаклы для проведения новых штурмов Константинополя.
Ранее сообщалось, что в ЦПИ сообщили о главной задаче россиян относительно Торецкого.
Мы ранее информировали, что россияне пытались взять под контроль трассу "Покровск-Константиновка".
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