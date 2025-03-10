Росіяни збрехали про окупацію Костянтинопіля - DeepState

Російське Міноборони поширило неправдиву інформацію про те, що ворогу вдалося окупувати населений пункт Костянтинопіль на Донеччині.

Про це йдеться у повідомлені аналітиків DeepState.

"Незважаючи на заяви МО РФ та російських "воєнкорів", н.п. Костянтинопіль досі перебуває під контролем Сил Оборони", - йдеться у повідомленні.

Експерти зазначають, що 9 березня окупанти відправили до населеного пункту кілька бойових груп, які проникли на північні, східні та західні околиці села.

"Частину груп було знищено, якась частина досі може переховуватися в селі до того, як їх виявлять та знищать", – зазначають у DeepState.

Водночас ворог проводить перегрупування і накопичення особового складу в районі населеного пункту Улакли для проведення нових штурмів Костянтинополя.

Раніше повідомлялося, що в ЦПД повідомили про головне завдання росіян щодо Торецька.

Ми раніше інформували, що росіяни намагалися взяти під контроль трасу Покровськ-Костянтинівка.

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