Дефіцит високоточних ракет змінює баланс сил на фронті в Україні - WSJ

Зважаючи на припинення постачання зброї та обміну розвідданими між США і Україною, ситуація на фронті може зазнати суттєвих змін. Це рішення, прийняте під час президентства Дональда Трампа, спочатку не буде мати катастрофічних наслідків, однак у довгостроковій перспективі воно може призвести до серйозних проблем для українських сил.

Про це пише The Wall Street Journal.

Повідомляється, що одним із найбільших наслідків стане обмеження здатності ЗСУ здійснювати точні дальні удари по російських позиціях. Раніше США забезпечували Україну важливою розвідінформацією, що дозволяла точно визначати цілі, вражати техніку та ворожі склади на значних відстанях.

Нестача цих розвідданих ускладнить завдання українських військових на передовій. Для ведення ефективних бойових операцій необхідна високоточна інформація про розташування противника, і без постачання таких даних Україна втрачає важливу частину своїх стратегічних можливостей. Це призводить до того, що навіть із сучасними артилерійськими системами, такими як HIMARS, ЗСУ будуть мати серйозні проблеми у виконанні завдань, що потребують дальнього вогню.

Зупинка постачання зброї також матиме негативні наслідки для постачання боєприпасів, зокрема 155-мм артилерійських снарядів. Україна вже стикалася з дефіцитом цих снарядів, і без нових поставок вона не зможе підтримувати належну інтенсивність артилерійських ударів, що обмежить її здатність активно протидіяти російській армії на фронті. Збільшення залежності від російських артилерійських снарядів створить серйозні проблеми для українських сил, оскільки Росія продовжує забезпечувати себе достатньою кількістю боєприпасів.

Нестача американських боєприпасів та розвідданих поступово погіршить ситуацію на фронті, що може призвести до необхідності тактичного відступу в окремих районах. Це стане особливо актуальним у разі відсутності можливості швидко відновлювати техніку та поповнювати запаси на полі бою. Україні доведеться покладатися на свої внутрішні ресурси, однак у випадку з більш складною технікою, як-от гаубиці M777 або бойові машини Bradley, відсутність комплектуючих та запасних частин може привести до того, що техніка просто вийде з ладу.

Ситуація ускладниться й для протиповітряної оборони. Без поставок необхідних ракет для американських систем Patriot Україна втратить одну з основних ліній оборони від російських балістичних та гіперзвукових ракет. У цьому контексті зменшення кількості постачань стане серйозним ударом по безпеці країни, оскільки системи Patriot є одними з найбільш ефективних засобів для боротьби з ракетною загрозою.

Загалом, хоча цей крок на початковому етапі може здаватися менш значним, його наслідки для України можуть стати все більш серйозними. Втрата доступу до високоточних систем озброєння та важливих розвідданих суттєво послабить оборонну здатність ЗСУ і може призвести до значних труднощів у веденні війни з Росією.

Нагадаємо, видання The Economist оцінило наслідки припинення допомоги від США. З окрема, у статті йдеться про те, що через заморожування постачання ракет Patriot багато міст можуть зазнати серйозних руйнувань.

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