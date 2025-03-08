Нідерланди прискорять передачу зброї Україні

Нідерланди мають намір посилити Україну у сфері безпілотників та протиповітряної оборони.

Влада Нідерландів прискорить надання військової підтримки для України.

Про це повідомив голова Міністерства оборони Нідерландів Рубен Брекельманс після зустрічі з українським колегою Рустемом Умєровим.

Він заявив, що Нідерланди мають намір посилити Україну у сфері безпілотників та протиповітряної оборони.

“Нідерланди пришвидшують військову підтримку України. Разом з міністром оборони України Умеровим обговорював, як ми можемо зробити додаткові кроки для задоволення нагальних потреб, таких як безпілотники, боєприпаси та протиповітряна оборона. Україна може й надалі розраховувати на нашу підтримку в боротьбі з російською агресією!”, - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у Нідерландах закликали створити для України гарантії безпеки.

Ми раніше інформували, що країни Європи мають намір компенсувати Україні обсяг розвідувальної інформації після того, як США припинили це робити за наказом Дональда Трампа.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.