У ДСНС показали наслідки обстрілу Одеси (фото)

За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.
Внаслідок масованої атаки дронів, яку загарбники здійснили 7 березня, в Одесі спалахнуло кілька пожеж.
Про це йдеться у повідомленні ДСНС.
"Внаслідок масованої атаки дронів в Одесі спалахнули пожежі. Горіли ангар із сільгосптехнікою, будівля СТО, автомагазин, сонячні панелі, складені на відкритій території, та чотириповерхова промислова будівля", - повідомили у ДСНС.
Також постраждала критична інфраструктура. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.
Пожежі ліквідовували рятувальники ДСНС, Нацгвардія, підрозділи міськради та добровольці.
Раніше повідомлялося, що ворог вдарив по енергетиці Одеської області.
Ми раніше інформували, що околиці Одеси атакували ворожі безпілотники, в результаті чого загорілися три будинки.
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