У ДСНС показали наслідки обстрілу Одеси (фото)

За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.

Внаслідок масованої атаки дронів, яку загарбники здійснили 7 березня, в Одесі спалахнуло кілька пожеж.

Про це йдеться у повідомленні ДСНС.

"Внаслідок масованої атаки дронів в Одесі спалахнули пожежі. Горіли ангар із сільгосптехнікою, будівля СТО, автомагазин, сонячні панелі, складені на відкритій території, та чотириповерхова промислова будівля", - повідомили у ДСНС.

Також постраждала критична інфраструктура. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.

Пожежі ліквідовували рятувальники ДСНС, Нацгвардія, підрозділи міськради та добровольці.

Наслідки ворожої атаки на Одесу / Фото: ДСНС

Наслідки ворожої атаки на Одесу / Фото: ДСНС

Наслідки ворожої атаки на Одесу / Фото: ДСНС

Наслідки ворожої атаки на Одесу / Фото: ДСНС

Наслідки ворожої атаки на Одесу / Фото: ДСНС

Наслідки ворожої атаки на Одесу / Фото: ДСНС

Раніше повідомлялося, що ворог вдарив по енергетиці Одеської області.

Ми раніше інформували, що околиці Одеси атакували ворожі безпілотники, в результаті чого загорілися три будинки.

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