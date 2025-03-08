В ГСЧС показали последствия обстрела Одессы (фото)

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

В результате массированной атаки дронов, которую захватчики совершили 7 марта, в Одессе вспыхнуло несколько пожаров.

Об этом говорится в сообщении ГСЧС.

"В результате массированной атаки дронов в Одессе вспыхнули пожары. Горели ангар с сельхозтехникой, здание СТО, автомагазин, солнечные панели, сложенные на открытой территории, и четырехэтажное промышленное здание", — сообщили в ГСЧС.

Также пострадала критическая инфраструктура. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Пожар ликвидировали спасатели ГСЧС, Нацгвардия, подразделения горсовета и добровольцы.

Последствия вражеской атаки в Одессу/Фото: ГСЧС

Последствия вражеской атаки в Одессу/Фото: ГСЧС

Последствия вражеской атаки в Одессу/Фото: ГСЧС

Последствия вражеской атаки в Одессу/Фото: ГСЧС

Последствия вражеской атаки в Одессу/Фото: ГСЧС

Последствия вражеской атаки в Одессу/Фото: ГСЧС

Ранее сообщалось, что враг ударил по энергетике Одесской области.

Мы ранее информировали, что окрестности Одессы атаковали вражеские беспилотники, в результате чего загорелись три дома.

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