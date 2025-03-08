В ГСЧС показали последствия обстрела Одессы (фото)

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
В результате массированной атаки дронов, которую захватчики совершили 7 марта, в Одессе вспыхнуло несколько пожаров.
Об этом говорится в сообщении ГСЧС.
"В результате массированной атаки дронов в Одессе вспыхнули пожары. Горели ангар с сельхозтехникой, здание СТО, автомагазин, солнечные панели, сложенные на открытой территории, и четырехэтажное промышленное здание", — сообщили в ГСЧС.
Также пострадала критическая инфраструктура. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
Пожар ликвидировали спасатели ГСЧС, Нацгвардия, подразделения горсовета и добровольцы.
Ранее сообщалось, что враг ударил по энергетике Одесской области.
Мы ранее информировали, что окрестности Одессы атаковали вражеские беспилотники, в результате чего загорелись три дома.
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