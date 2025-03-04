Враг ударил по энергетике Одесской области: подробности

В понедельник, 3 марта, российские войска снова нанесли удар по энергетическому объекту ДТЭК в Одесской области.

Об этом сообщили ДТЭК и Одесская ОВА.

По состоянию на утро 4 марта энергетики уже возобновили питание критических объектов и вернули свет до 7 тысяч семей. Все котельные и инфраструктура работают в штатном режиме, но в части города еще продолжаются аварийные отключения.

"Энергетики непрерывно продолжают работы по восстановлению. Работают пункты несокрушимости", — говорится в сообщении ОВА.

Напомним, в Сумах вражеский беспилотник ударил по помещению детского медицинского учреждения.

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