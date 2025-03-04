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Армия РФ ударила по Украине беспилотниками: сколько "Шахедов" удалось сбить ПВО

Армия РФ ударила по Украине беспилотниками: сколько "Шахедов" удалось сбить ПВО

ПВО. / Фото: Associated Press

Последствия российской атаки фиксируются в нескольких областях.

Ночью против 4 марта армия агрессорки России атаковала Украину 99 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками -имитаторами разных типов. Силы ПВО уничтожили 65 дронов. Кроме того, 32 – локационно потеряны.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ПВО.

Ночью россияне атаковали беспилотниками по направлениям Орла, Курска, Миллерово, Брянска, Приморско-Ахтарска.

"По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 65 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Николаевской и Одесской областях", — проинформировало Командование.

Отмечается, что в результате ночной вражеской атаки пострадали Одесская, Сумская и Донбасса.

Как сообщалось, ночью 4 марта над Украиной кружили вражеские беспилотники. Работали силы ПВО, также в ряде городов и регионов раздались взрывы.

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