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Армія РФ вдарила по Україні безпілотниками: скільки "Шахедів" вдалось збити ППО

Армія РФ вдарила по Україні безпілотниками: скільки "Шахедів" вдалось збити ППО

ППО. / Фото: Associated Press

Наслідки російської атаки фіксують у кількох областях.

Вночі проти 4 березня армія агресорки Росії атакувала Україну 99 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО знищили 65 дронів. Крім того, 32 - локаційно втрачені.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ППО.

Вночі росіяни атакували безпілотниками із напрямків Орла, Курська, Міллєрово, Брянська, Приморсько-Ахтарська. 

"Станом на 09:00 підтверджено збиття 65-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській та Одеській областях", - поінформувало Командування. 

Зазначається, що внаслідок нічної ворожої атаки постраждали Одещина, Сумщина та Донеччина.

Як повідомлялося, вночі 4 березня над Україною кружляли ворожі безпілотники. Працювали сили ППО, також у низці міст та регіонів пролунали вибухи.

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