Втрати Росії станом на 4 березня: Генштаб оновив дані

Станом на ранок 22 лютого ЗСУ знищили 879 410 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1340 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу ‒ близько 879 410 (+1340) осіб,

танків ‒ 10255 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 21298 (+8) од,

артилерійських систем – 24064 (+45) од,

РСЗВ – 1306 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1094 (+1) од,

літаків – 370 (+0) од,

гелікоптерів – 331 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 27741 (+86),

крилаті ракети ‒ 3085 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 39428 (+101) од,

спеціальна техніка ‒ 3768 (+0).

Як повідомлялося, 1 березня вдень російська армія атакувала військову частину на полігоні Сухопутних військ ЗСУ в Дніпропетровській області.

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