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Втрати Росії станом на 4 березня: Генштаб оновив дані

Втрати Росії станом на 4 березня: Генштаб оновив дані

Знищено майже 880 тисяч окупантів РФ. / Фото: Associated Press

Знищено чимало російської техніки.

Станом на ранок 22 лютого ЗСУ знищили 879 410 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1340 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу ‒ близько 879 410 (+1340) осіб,
  • танків ‒ 10255 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 21298 (+8) од,
  • артилерійських систем – 24064 (+45) од,
  • РСЗВ – 1306 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1094 (+1) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів  – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 27741 (+86),
  • крилаті ракети ‒ 3085 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 39428 (+101) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3768 (+0).

Як повідомлялося, 1 березня вдень російська армія атакувала військову частину на полігоні Сухопутних військ ЗСУ в Дніпропетровській області.

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