Магнітна буря 4 березня: яка її потужність

У вівторок, 4 березня, буде низька сонячна активність з К-індексом 3. Цей зелений рівень відповідає нормальній магнітосфері - без магнітних бур.

Про це повідомляє meteoagent, який аналізує сонячні спалахи.

Низький рівень сонячної активності - Кр 3 - був і двома днями раніше, 2-3 березня. Потужні магнітні бурі фіксували в останні дні лютого. Сонячна активність К-індекс 6 була 27 лютого, а К-індекс 7 - 28 лютого.

Магнітна буря 4 березня. Фото: meteoagent.com.

Зауважимо, що йдеться про попередній прогноз фахівців. Адже нові сонячні спалахи та викиди коронарної маси, які спричиняють магнітні бурі на Землі, можуть статися будь-якої миті.

Магнітні бурі здатні впливати на організм людини протягом кількох днів - як до її початку, так і після її завершення. Найбільше піддаються впливу метеозалежні, люди з хронічними захворюваннями або ті, хто перебуває під впливом стресу.

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