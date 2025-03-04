Магнитная буря 4 марта: какая ее мощность

Во вторник, 4 марта, будет низкая солнечная активность с К-индексом 3. Этот зеленый уровень соответствует нормальной магнитосфере – без магнитных бурь.

Об этом сообщает meteoagent, анализирующий солнечные вспышки.

Низкий уровень солнечной активности – Кр 3 – был и двумя днями раньше, 2-3 марта. Мощные магнитные бури фиксировались в последние дни февраля. Солнечная активность К-индекс 6 была 27 февраля, а К-индекс 7 – 28 февраля.

Магнитная буря 4 марта. Фото: meteoagent.com.

Заметим, что речь идет о предварительном прогнозе специалистов. Ведь новые солнечные вспышки и выбросы коронарной массы, которые приводят к магнитным бурям на Земле, могут произойти в любой момент.

Магнитные бури способны воздействовать на организм человека в течение нескольких дней – как до его начала, так и после его завершения. Наиболее подвержены влиянию метеозависимые, люди с хроническими заболеваниями или те, кто находится под влиянием стресса.

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