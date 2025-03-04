Потери России на 4 марта: Генштаб обновил данные

Уничтожены многие российские техники.
По состоянию на утро 22 февраля ВСУ уничтожили 879 410 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1340 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава – около 879 410 (+1340) человек,
- танков ‒ 10255 (+3) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 21298 (+8) ед,
- артиллерийских систем – 24064 (+45) ед,
- РСЗО – 1306 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 1094 (+1) ед,
- самолетов – 370 (+0) ед,
- вертолетов – 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 27741 (+86),
- крылатые ракеты ‒ 3085 (+0),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 39428 (+101) ед,
- специальная техника – 3768 (+0).
Как сообщалось, 1 марта днем российская армия атаковала воинскую часть на полигоне Сухопутных войск ВСУ в Днепропетровской области.
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