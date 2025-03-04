Потери России на 4 марта: Генштаб обновил данные

По состоянию на утро 22 февраля ВСУ уничтожили 879 410 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1340 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 879 410 (+1340) человек,

танков ‒ 10255 (+3) ед,

боевых бронированных машин ‒ 21298 (+8) ед,

артиллерийских систем – 24064 (+45) ед,

РСЗО – 1306 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 1094 (+1) ед,

самолетов – 370 (+0) ед,

вертолетов – 331 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 27741 (+86),

крылатые ракеты ‒ 3085 (+0),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 39428 (+101) ед,

специальная техника – 3768 (+0).

Как сообщалось, 1 марта днем российская армия атаковала воинскую часть на полигоне Сухопутных войск ВСУ в Днепропетровской области.

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