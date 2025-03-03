Сирський підтвердив удар по військовій частині ЗСУ в Дніпропетровській області

Для проведення розслідування від виконання обов’язків усунено начальника центру підготовки підрозділів та командира військової частини.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський підтвердив, що 1 березня вдень російська армія атакувала військову частину на полігоні Сухопутних військ ЗСУ в Дніпропетровській області.

Відповідний допис Сирський оприлюднив в Telegram.

За його словами, противник завдав удару балістичною ракетою "Іскандер-М" із касетним спорядженням. Внаслідок атаки є загиблі та поранені.

На місці події працює комплексна комісія на чолі з начальником Головного управління Військової служби правопорядку ЗСУ, яка встановлює обставини та причини трагедії.

Для проведення розслідування від виконання обов’язків усунено начальника центру підготовки підрозділів та командира військової частини.

Сирський поставив завдання командувачам усіх родів військ перевірити:

Виконання вимог щодо своєчасного оповіщення про ракетну небезпеку;

Дотримання заборони на розміщення особового складу на відкритій місцевості;

Розміщення військових у захищених спорудах, які забезпечують належний рівень безпеки.

Головнокомандувач наголосив на необхідності інженерного облаштування укриттів та проведення навчальних занять поза межами незахищених ділянок.

"Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблих захисників України. Російський агресор дорого заплатить за скоєний злочин", – заявив Сирський.

Нагадаємо, 2 березня народна депутатка Мар’яна Безугла заявила про загибель українських військових під час шикування унаслідок російського удару. За інформацією з соцмереж, удар був завданий ракетою "Іскандер" у Дніпропетровській області.

ДБР розпочало провадження за фактом трагедії на полігоні на Дніпропетровщині. Наразі тривають слідчі дії, спрямовані на з'ясування всіх деталей події.