Чому Росія зменшила кількість ракетних ударів по Україні: експерт дав відповідь

Експерт наголошує, що Росія не здатна будувати стратегічну авіацію, а старі літаки втрачають свій потенціал, що також може вплинути на кількість атак.

Росія прагне здешевити війну, тому останнім часом атакує ударними дронами. Саме тому зменшилась кількістьсть підльотів стратегічної авіації.

Таку думку в ефірі "КИЇВ24" висловив заступник директора української компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський.

Експерт наголошує, що Росія не здатна будувати стратегічну авіацію, а старі літаки втрачають свій потенціал, що також може вплинути на кількість атак.

"Втім, Путін взяв курс на розвиток безпілотників, оскільки це дешево, а результат такий самий як від крилатих ракет", – підсумував Храпчинський.

Нагадаємо, останнім часом у російських "Шахедів" змінився звук, і вони здаються гучнішими. Це не пов’язано з модифікацією ворожої зброї. Звук ворожих дронів відчувається гучнішим, бо вони стали нижче літати.

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