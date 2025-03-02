У двох українських містах пролунали вибухи: що відомо

У центрі Харкова ворожий дрон влучив у багатоповерхівку.

Увечері в неділю, 2 березня, у містах Харкові та Дніпрі пролунали вибухи під час оголошеної повітряної тривоги через атаку ворожих ударних безпілотників.

Про це повідомляють кореспонденти "Суспільного".

У Повітряних силах ЗСУ повідомили про рух російських БПЛА в українському повітряному просторі станом на 22:00:

БпЛА на Харківщині, рухаються в західному та північному напрямках;

БпЛА на Сумщині, рухаються в південному напрямку;

БпЛА на Дніпропетровщині, рухаються в північному напрямку;

БпЛА на Запоріжжі, рухаються в північному напрямку;

БпЛА на Полтавщині, рухаються в західному напрямку;

БпЛА на Черкащині, рухаються в західному напрямку.

Як повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, ворог завдав удару "Шахедом" по центральній частині міста, влучивши у багатоповерхівку. На одному з поверхів виникла пожежа.

Нагадаємо, напередодні, 1 березня, російські окупанти атакували Запоріжжя. Внаслідок влучання почалася пожежа в багатоповерхівці.

Читайте також: