У двох українських містах пролунали вибухи: що відомо

У центрі Харкова ворожий дрон влучив у багатоповерхівку.
Увечері в неділю, 2 березня, у містах Харкові та Дніпрі пролунали вибухи під час оголошеної повітряної тривоги через атаку ворожих ударних безпілотників.
Про це повідомляють кореспонденти "Суспільного".
У Повітряних силах ЗСУ повідомили про рух російських БПЛА в українському повітряному просторі станом на 22:00:
- БпЛА на Харківщині, рухаються в західному та північному напрямках;
- БпЛА на Сумщині, рухаються в південному напрямку;
- БпЛА на Дніпропетровщині, рухаються в північному напрямку;
- БпЛА на Запоріжжі, рухаються в північному напрямку;
- БпЛА на Полтавщині, рухаються в західному напрямку;
- БпЛА на Черкащині, рухаються в західному напрямку.
Як повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, ворог завдав удару "Шахедом" по центральній частині міста, влучивши у багатоповерхівку. На одному з поверхів виникла пожежа.
Нагадаємо, напередодні, 1 березня, російські окупанти атакували Запоріжжя. Внаслідок влучання почалася пожежа в багатоповерхівці.
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