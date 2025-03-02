Шольц висловився, чи варто Україні роззброюватися

Він зазначив, що "основою всього буде сильна армія".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що після завершення війни союзники зосередяться на тому, щоб Україна мала достатньо потужні Збройні сили для захисту від можливих майбутніх загроз.

Про це пише Sky News.

"Основою всього буде сильна армія", – сказав він журналістам після зустрічі європейських лідерів у Лондоні.

Заява Шольца пролунала на тлі звернення прем’єр-міністра Великої Британії Кейра Стармера, який наголосив на необхідності історичної мобілізації зусиль для зміцнення безпеки Європи. Він підкреслив, що успішний результат для України є життєво важливим не лише для неї, а й для всіх європейських країн.