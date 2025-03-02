"Все на столі" – Трюдо про можливе відправлення канадських військ до України

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо не виключає участь канадських миротворців у розміщенні іноземного контингенту в Україні після укладання мирної угоди з РФ.

Про це він сказав після Лондонського саміту на підтримку України, передає The Guardian.

Трюдо нагадав, що Канада "від самого початку була однією з найсильніших країн у підтримці України", підготувавши до 40 000 українських військових.

Відповідаючи на питання, чи може Канада запропонувати війська будь-яким миротворчим силам, він заявив:

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"Канада розглянула шляхи, якими вона може найкраще допомогти, і, як я сказав кілька днів тому, усе на столі. Ми не збираємося випереджати дискусії про те, як зберегти мир, якого ще немає, але Канада буде там і відкрита для того, щоб робити все необхідне.

Він запевнив, що Канада продовжуватиме підтримувати Україну "в міру необхідності, усіма можливими засобами і так довго, як це буде потрібно".

Крім того, канадський прем'єр зауважив, що "світ змінився, оскільки мирний час, який ми мали після холодної війни, перевернуто".

Як Трюдо ставиться до конфлікту Зеленського з Трампом

Трюдо твердо підтримує Зеленського, коли його запитали, що він думає про те, як ставилися до українського лідера під час переговорів з адміністрацією США в Овальному кабінеті в п’ятницю.

Трюдо нагадав, що у 2014 році Росія вирішила вторгнутися в Україну, окупувати Крим і частину східної України. За це росіян вигнали з G7. У 2022 році РФ вирішила порушити існуюче перемир'я і вторглася в Україну з наміром взяти Київ за три дні і всю країну за три тижні.

"Це не вдалося. Росія продовжує намагатися боротися за отримання додаткових земель в Україні. Ми могли б побачити кінець цій війні завтра, якби Росія вирішила припинити своє незаконне вторгнення в Україну. У п’ятницю в Овальному кабінеті президент Зеленський у багатьох словах зазначив, що Володимир Путін є брехуном і злочинцем, і йому не можна довіряти, що він дотримає свого слова в будь-якій формі, тому що він знову і знову демонстрував, що порушить будь-які домовленості. Я підтримую Володимира Зеленського і я підтримую народ України", — підсумував канадський прем'єр.

Тим не менш Трюдо певен, що "США завжди будуть союзником Канади".

Раніше прем'єр Британії Стармер зробив важливу заяву про миротворців в Україні.

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