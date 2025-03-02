Шольц высказался, стоит ли Украине разоружаться

Он отметил, что "основой всего будет мощная армия".

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что после завершения войны союзники сосредоточятся на том, чтобы у Украины были достаточно мощные Вооруженные силы для защиты от возможных будущих угроз.

Об этом пишет Sky News.

"Основа всего будет сильная армия", – сказал он журналистам после встречи европейских лидеров в Лондоне.

Заявление Шольца прозвучало на фоне обращения премьер-министра Великобритании Кейра Стармера, который отметил необходимость исторической мобилизации усилий для укрепления безопасности Европы. Он подчеркнул, что успешный результат для Украины жизненно важен не только для нее, но и для всех европейских стран.