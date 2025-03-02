В двух украинских городах раздались взрывы: что известно

В центре Харькова вражеский дрон попал в многоэтажку.
Вечером в воскресенье, 2 марта, в городах Харькове и Днепре прогремели взрывы во время объявленной воздушной тревоги из-за атаки вражеских ударных беспилотников.
Об этом сообщают корреспонденты "Общественного".
В Воздушных силах ВСУ сообщили о движении российских БПЛА в украинском воздушном пространстве по состоянию на 22:00:
- БПЛА на Харьковщине, двигаются в западном и северном направлениях;
- БпЛА в Сумской области, двигаются в южном направлении;
- БпЛА на Днепропетровщине, двигаются в северном направлении;
- БпЛА на Запорожье, двигаются в северном направлении;
- БПЛА на Полтавщине, двигаются в западном направлении;
- БпЛА в Черкасской области, двигаются в западном направлении.
Как сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, враг нанес удар "Шахедом" по центральной части города, попав в многоэтажку. На одном из этажей возник пожар.
Напомним, накануне, 1 марта, российские оккупанты атаковали Запорожье. В результате попадания начался пожар в многоэтажке.
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