Россияне атаковали Запорожье: пылает дом (фото, видео)

Местные власти призывают граждан не игнорировать воздушную тревогу и находиться в укрытиях.

Российские оккупанты атаковали Запорожье. В результате попадания начался пожар, на место сразу прибыли спасатели и медики.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

По предварительной информации, удар пришелся на многоэтажку, что повлекло за собой значительные разрушения. В настоящее время идет ликвидация последствий атаки, а также поиск пострадавших.

Последствия атаки в Запорожье / Фото: Фото из открытых источников

Секретарша Запорожского городского совета Регина Харченко сообщила, что предварительно обошлось без пострадавших.

В 20:19 Федоров сообщил, что в настоящее время у медиков нет обращений от пострадавших в результате вражеского удара.

"На месте попадания дежурит бригада скорой помощи", – говорится в сообщении.

Россияне атаковали Запорожье

В 21:10 Регина Харченко сообщила, что были спасены два человека.

Напомним, воздушные силы ВСУ нанесли удар по зданию в Запорожской области, где российские войска разместили свой командно-наблюдательный пункт и место для запуска беспилотников.

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