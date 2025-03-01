Россияне атаковали Запорожье: пылает дом (фото, видео)

Местные власти призывают граждан не игнорировать воздушную тревогу и находиться в укрытиях.
Российские оккупанты атаковали Запорожье. В результате попадания начался пожар, на место сразу прибыли спасатели и медики.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
По предварительной информации, удар пришелся на многоэтажку, что повлекло за собой значительные разрушения. В настоящее время идет ликвидация последствий атаки, а также поиск пострадавших.
Секретарша Запорожского городского совета Регина Харченко сообщила, что предварительно обошлось без пострадавших.
В 20:19 Федоров сообщил, что в настоящее время у медиков нет обращений от пострадавших в результате вражеского удара.
"На месте попадания дежурит бригада скорой помощи", – говорится в сообщении.
В 21:10 Регина Харченко сообщила, что были спасены два человека.
Напомним, воздушные силы ВСУ нанесли удар по зданию в Запорожской области, где российские войска разместили свой командно-наблюдательный пункт и место для запуска беспилотников.
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