Оккупанты атаковали Харьковщину: повреждены дома, больница, АЗС, есть пострадавшие (фото)

Минувшей ночью российские войска продолжили обстрелы Харьковской области.
Харьков оказался под массированной атакой дронов-камикадзе. С 22:57 до 00:23 город получил 9 ударов БПЛА. Повреждены два административных здания, шесть многоэтажек, три частных дома, магазин, автозаправочная станция, супермаркет и два автомобиля.
Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов в Telegram.
Взрывы также затронули территорию больницы – там повреждено несколько зданий. Пострадали семь человек, все они получили легкие травмы и не нуждались в госпитализации.
Богодуховский район тоже оказался под ударами. В селе Макариха зафиксировано попадание управляемой авиабомбы (КАБ) в открытую территорию. Информации о разрушениях и пострадавших нет. В то же время в селе Калиново КАБ повредила пять частных домов, дом культуры, магазин, автомобиль и электросети. Также обстрелы подверглись населенным пунктам Карасовка, Черноглазовка, Оришанка и Довжик.
В селе Новая Вололага (Харьковский район) на территории предприятия в результате ущерба БПЛА повреждены производственный цех, крыша здания и несколько частных домов.
В селе Безруки (Дергачевское общество) при обстреле поврежден жилой дом.
На фронте тоже неспокойно. На Харьковском направлении враг пытался атаковать в районе Волчанска, однако силы обороны отразили атаку. На Купянском направлении зафиксированы две попытки штурма оккупантов – украинские военные успешно их отбили вблизи Загрызового и Лозовой.
В настоящее время спасатели продолжают ликвидировать последствия обстрелов, энергетики восстанавливают поврежденные сети.
Напомним, что ранее в Харькове россияне атаковали больницу, в которой находились люди.
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