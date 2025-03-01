Стармер обсудил с Эрдоганом войну в Украине и предстоящий саммит в Лондоне

Разговор между лидерами стран состоялся 28 февраля.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по теме российско-украинской войны.
Об этом сообщает британское правительство.
Глава британского правительства также пригласил представителя Анкары на экстренный саммит по Украине в Лондоне.
"Премьер-министр рассказал о своем недавнем визите в США и важности сотрудничества с международными партнерами для поддержки европейской безопасности", — говорится в сообщении ведомства.
Также указывается, что во время разговора о войне в Украине премьер Британии подтвердил обязательство своей страны поддерживать украинскую сторону "столько, сколько потребуется для сдерживания российской агрессии".
Ранее сообщалось, что премьер Италии Джорджа Мэлони настаивает на проведении немедленного саммита с участием Вашингтона и стран Европы.
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