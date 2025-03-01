Стармер обговорив з Ердоганом війну в Україні та майбутній саміт у Лондоні

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер провів розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом на тему російсько-української війни.

Про це повідомляє британський уряд.

Глава британського уряду також запросив представника Анкари на екстрений саміт щодо України в Лондоні.

"Прем'єр-міністр розповів про свій нещодавній візит до США та важливість співпраці з міжнародними партнерами для підтримки європейської безпеки", - йдеться у повідомленні відомства.

Також вказується, що під час розмови про війну в Україні прем'єр Британії підтвердив зобов'язання своєї країни підтримувати українську сторону "стільки, скільки буде необхідно для стримування російської агресії".

Раніше повідомлялося, що премʼєрка Італії Джорджа Мелоні наполягає на проведенні негайного саміту за участі Вашингтону і країн Європи.

Читайте також: