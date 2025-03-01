Запечена скумбрія: простий рецепт

Простий рецепт красивої страви – запечена скумбрія у вигляді ялинки. Така ошатна рибка стане окрасою святкового столу.

Скумбрія запікається в маринаді, до складу якого входять соєвий соус, сік лимона, мед, оливкова олія, спеції, та виходить ароматною та соковитою.

Інгредієнти скумбрія 2 шт. соєвий соус 80 мл сік лимона 3 ст. л. мед 1,5 ч. л. оливкова олія 2 ст. л. коріандр мелений 0,5 ч. л. перець чорний мелений сіль

Для маринаду в мисці змішайте соєвий соус, сік лимона, мед, оливкову олію та перемішайте. Скумбрію помийте, видаліть голову, хвіст, плавці, начинки, хребет і акуратно розкрийте тушку як книжку, ще раз промийте і обсушіть паперовим рушником. Рибу переверніть шкуркою догори, за допомогою кухонних ножиць, з двох боків зробіть однакові надрізи на відстані 2-3 сантиметри, не дорізаючи до хребта, і виверніть надрізані м'ясом вгору. Посоліть, посипте коріандром, чорним перцем меленим і змастіть маринадом. Залишіть на 15-20 хвилин, потім викладіть рибу на лист застелений пергаментом. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 25 хвилин.

Поради:

Замість меду можна додати цукор.

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