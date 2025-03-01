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Запечена скумбрія: простий рецепт

Час приготування
1 год. 10 хв.
Харчова цінність на 100 г
166 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
145
Час на прочитання
1 хв
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Запечена скумбрія: простий рецепт

Запечена скумбрія / Фото: Getty Images

Простий рецепт красивої страви – запечена скумбрія у вигляді ялинки. Така ошатна рибка стане окрасою святкового столу.

Скумбрія запікається в маринаді, до складу якого входять соєвий соус, сік лимона, мед, оливкова олія, спеції, та виходить ароматною та соковитою.

Інгредієнти

скумбрія
2 шт.
соєвий соус
80 мл
сік лимона
3 ст. л.
мед
1,5 ч. л.
оливкова олія
2 ст. л.
коріандр мелений
0,5 ч. л.
перець чорний мелений
сіль
  1. Для маринаду в мисці змішайте соєвий соус, сік лимона, мед, оливкову олію та перемішайте.
  2. Скумбрію помийте, видаліть голову, хвіст, плавці, начинки, хребет і акуратно розкрийте тушку як книжку, ще раз промийте і обсушіть паперовим рушником.
  3. Рибу переверніть шкуркою догори, за допомогою кухонних ножиць, з двох боків зробіть однакові надрізи на відстані 2-3 сантиметри, не дорізаючи до хребта, і виверніть надрізані м'ясом вгору.
  4. Посоліть, посипте коріандром, чорним перцем меленим і змастіть маринадом. Залишіть на 15-20 хвилин, потім викладіть рибу на лист застелений пергаментом.
  5. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 25 хвилин.

Поради:

Замість меду можна додати цукор.

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