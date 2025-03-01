Запечена скумбрія: простий рецепт

Простий рецепт красивої страви – запечена скумбрія у вигляді ялинки. Така ошатна рибка стане окрасою святкового столу.
Скумбрія запікається в маринаді, до складу якого входять соєвий соус, сік лимона, мед, оливкова олія, спеції, та виходить ароматною та соковитою.
Інгредієнти
- скумбрія
- 2 шт.
- соєвий соус
- 80 мл
- сік лимона
- 3 ст. л.
- мед
- 1,5 ч. л.
- оливкова олія
- 2 ст. л.
- коріандр мелений
- 0,5 ч. л.
- перець чорний мелений
- сіль
- Для маринаду в мисці змішайте соєвий соус, сік лимона, мед, оливкову олію та перемішайте.
- Скумбрію помийте, видаліть голову, хвіст, плавці, начинки, хребет і акуратно розкрийте тушку як книжку, ще раз промийте і обсушіть паперовим рушником.
- Рибу переверніть шкуркою догори, за допомогою кухонних ножиць, з двох боків зробіть однакові надрізи на відстані 2-3 сантиметри, не дорізаючи до хребта, і виверніть надрізані м'ясом вгору.
- Посоліть, посипте коріандром, чорним перцем меленим і змастіть маринадом. Залишіть на 15-20 хвилин, потім викладіть рибу на лист застелений пергаментом.
- Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 25 хвилин.
Поради:
Замість меду можна додати цукор.
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