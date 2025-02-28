Гороскоп на 1 марта для всех знаков Зодиака: день, когда с утра лучше ничего не делать

День, когда с утра лучше ничего не делать –для каких-либо действий энергетика «установится» во второй половине дня.

На это время и можно планировать работу над решением важных – с учетом выходного дня, бытовых – вопросов, но двигаться к поставленной цели желательно постепенно и без особой активности, время для нее еще не пришло. Также желательно составлять профессиональные и личные планы на будущее - в это время удастся определить самые важные цели и понять, какими средствами лучше всего их достичь.

Овен

Успешными окажутся прежде всего те представители вашего знака, которые занимаются умственным трудом: любая идея, которую вы будете обдумывать в это время, имеет все шансы на успешное воплощение в жизнь.

Телец

Раздражительность, которая будет осложнять вам жизнь с самого утра, ни в коем случае нельзя срывать на находящихся рядом людях – особенно это касается близких, которые ни в чем перед вами не виноваты.

Близнецы

Нежелательно раскрывать свои жизненные или профессиональные планы даже в разговоре с друзьями и близкими, если, конечно, вы не хотите сами себя сглазить и таким образом утратить заманчивые перспективы.

Рак

Лучший релакс для вас сегодня – уборка в собственном доме: это занятие всегда вас успокаивает, и сегодняшний день не станет исключением, так что вы не только облагородите свое жилье, но и получите удовольствие.

Лев

Одно из событий нынешнего дня может подтолкнуть вас к переоценке всей своей предыдущей жизни, не стоит этого бояться: анализ былых поступков поможет вам избежать ошибок в будущем.

Дева

Важное решение, которое вам предстоит принять сегодня, не станет для вас спонтанным – вы уже давно все продумали и определились с ответом, поэтому теперь от вас требуется только одно: озвучить его.

Весы

Сегодня вам представится возможность взглянуть на себя со стороны: поведение кого-то из окружающих наведет вас на мысли о том, что вы делаете не так, а заодно подскажет, как исправить ошибки.

Скорпион

Звезды рекомендуют вам обратить внимание на сон, который приснится вам нынешней ночью: он откроет вам глаза на истинное отношение к вам человека, которого вы привыкли считать всего лишь другом.

Стрелец

Не стоит делать замечания окружающим, а также давать советы, о которых вас не просят: велика вероятность столкнуться с человеком, который неадекватно отреагируют на вашу критику.

Козерог

Агрессия может подстерегать вас в любом – самом неожиданном – месте, включая работу и семью: главное, не реагировать на недружелюбные выпады, иначе серьезного конфликта не избежать.

Водолей

Не стоит отвечать грубостью на грубость, а агрессией – на агрессию: во-первых, у вас это все равно не получается, а во-вторых, результат такого столкновения может оказаться неприятно непредсказуемым.

Рыбы

От грустных мыслей легко можно будет избавиться при помощи физической нагрузки – почему бы вам не заняться посильным видом спорта или не сделать в доме генеральную уборку, вбросив при этом все ненужное.

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