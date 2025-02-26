Против вражеских "Шахедов" приходится применять другое оружие

Ранее с российскими беспилотниками удачно управлялись мобильные огневые группы.
Россия изменила тактику террористических атак ударными беспилотниками — теперь они чаще летят на высоте, недостижимой для украинских мобильных групп ПВО. Противодействовать "Шахедам" приходится другим оружием — FPV-дронами.
Об этом рассказал командующий Силами беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский в интервью LIGA.net.
Он напомнил, как после первых вражеских ударов "Шахедами" Украина оперативно создала тысячи мобильных огневых групп, показавших высокую эффективность и заставивших врага атаковать по-другому.
"Россияне посмотрели, что безрезультатно работают. И начали менять тактику, начали совершенствовать, менять высоты", — объяснил Сухаревский.
При этом он сравнил войну с шахматной партией, в которой приходится реагировать на каждый ход врага.
"Любая война — это шахматная партия. То, что было приоритетом вчера, сегодня может безнадежно устареть", — подчеркнул он.
По словам Вадима Сухаревского, теперь украинские защитники неба все чаще стали сбивать вражеские "Шахеды" с помощью FPV-дронов.
"Это уже дает реальные результаты. Далее начинается постоянная технологическая погоня", — подчеркнул он.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский представил союзникам новейшие украинские разработки в сфере оборонных технологий. В рамках саммита Support Ukraine продемонстрировали подводные дроны TOLOKA, FPV-дроны, наземные роботизированные платформы, системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), дроны-перехватчики, средства связи и речные дроны.
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