Против вражеских "Шахедов" приходится применять другое оружие

Россия изменила тактику террористических атак ударными беспилотниками — теперь они чаще летят на высоте, недостижимой для украинских мобильных групп ПВО. Противодействовать "Шахедам" приходится другим оружием — FPV-дронами.

Об этом рассказал командующий Силами беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский в интервью LIGA.net.

Он напомнил, как после первых вражеских ударов "Шахедами" Украина оперативно создала тысячи мобильных огневых групп, показавших высокую эффективность и заставивших врага атаковать по-другому.

"Россияне посмотрели, что безрезультатно работают. И начали менять тактику, начали совершенствовать, менять высоты", — объяснил Сухаревский.

При этом он сравнил войну с шахматной партией, в которой приходится реагировать на каждый ход врага.

"Любая война — это шахматная партия. То, что было приоритетом вчера, сегодня может безнадежно устареть", — подчеркнул он.

По словам Вадима Сухаревского, теперь украинские защитники неба все чаще стали сбивать вражеские "Шахеды" с помощью FPV-дронов.

"Это уже дает реальные результаты. Далее начинается постоянная технологическая погоня", — подчеркнул он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский представил союзникам новейшие украинские разработки в сфере оборонных технологий. В рамках саммита Support Ukraine продемонстрировали подводные дроны TOLOKA, FPV-дроны, наземные роботизированные платформы, системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), дроны-перехватчики, средства связи и речные дроны.

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