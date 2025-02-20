Из-за позиции Трампа Украина может остаться без ПВО — Defence Express

Украина уже сталкивается с дефицитом ракет к системам Patriot.
Украина нуждается в продолжении поставок боеприпасов к тем системам противовоздушной обороны, которые ранее были переданы Соединенными Штатами.
Об этом в эфире Эспрессо заявил военный эксперт, главный редактор Defence Express Олег Катков.
Он заявил, что Украина уже сталкивается с дефицитом ракет к системам Patriot.
"Это реальность, которую мы осознаем, ведь с 22 января Украина больше не получает от США новые пакеты вооружения. Вспомним, что было год назад, когда Байден был еще президентом и республиканцы блокировали выделение денег на помощь Украине. Тогда мы постоянно говорили об угрозах", — отметил Катков.
По его словам, Украина нуждается в постоянной поставке боеприпасов для систем ПВО. Ранее Украина регулярно получала пакеты помощи, в которых были зенитные ракеты для различных ЗРК, включая ракеты Patriot. Если не восстанавливать эти запасы, они иссякают.
"Вопрос в том, какие запасы были созданы администрацией Байдена и как осуществляются их поставки. Но мы должны понимать, что какая бы подушка запасов ни была создана, она сокращается", — сказал Катков.
Эксперт заявил, что Украина нуждается в поставках ракет в системы, поставленные США,
"Речь идет именно об американских ракетах для американских зенитно-ракетных комплексов Patriot. – добавил Катков.
Ранее сообщалось, что Россия создает новые "Шахеды" с почти ракетными возможностями.
Мы ранее информировали, что Украина получит от Германии дополнительные ракеты для ПВО.
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