Из-за позиции Трампа Украина может остаться без ПВО — Defence Express

Украина уже сталкивается с дефицитом ракет к системам Patriot.

Украина нуждается в продолжении поставок боеприпасов к тем системам противовоздушной обороны, которые ранее были переданы Соединенными Штатами.

Об этом в эфире Эспрессо заявил военный эксперт, главный редактор Defence Express Олег Катков.

Он заявил, что Украина уже сталкивается с дефицитом ракет к системам Patriot.

"Это реальность, которую мы осознаем, ведь с 22 января Украина больше не получает от США новые пакеты вооружения. Вспомним, что было год назад, когда Байден был еще президентом и республиканцы блокировали выделение денег на помощь Украине. Тогда мы постоянно говорили об угрозах", — отметил Катков.

По его словам, Украина нуждается в постоянной поставке боеприпасов для систем ПВО. Ранее Украина регулярно получала пакеты помощи, в которых были зенитные ракеты для различных ЗРК, включая ракеты Patriot. Если не восстанавливать эти запасы, они иссякают.

"Вопрос в том, какие запасы были созданы администрацией Байдена и как осуществляются их поставки. Но мы должны понимать, что какая бы подушка запасов ни была создана, она сокращается", — сказал Катков.

Эксперт заявил, что Украина нуждается в поставках ракет в системы, поставленные США,

"Речь идет именно об американских ракетах для американских зенитно-ракетных комплексов Patriot. – добавил Катков.

Ранее сообщалось, что Россия создает новые "Шахеды" с почти ракетными возможностями.

Мы ранее информировали, что Украина получит от Германии дополнительные ракеты для ПВО.

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