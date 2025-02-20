В России взлетели стратегические бомбардировщики: когда выходят на пусковые рубежи

Враг может нанести очередной массированный ракетный удар по Украине.
В России в ночь на 20 февраля был зафиксирован взлет стратегических бомбардировщиков Ту-95 с аэродрома "Оленья".
Об этом сообщает мониторинговые каналы.
В сообщении указывается, что около 02:30 был зафиксирован взлет двух бомбардировщиков Ту-95.
Если вылет боевой, то на пусковых рубах в районе Саратовской области они будут примерно в 05.30, а на пусковых в Каспийском регионе ориентировочно в 05.30.
Ранее сообщалось, что поздно вечером 19 февраля российские захватчики нанесли очередной преступный удар по Херсону.
Мы ранее информировали, что армия РФ ударила по Константиновке. По меньшей мере 1 человек погиб, еще 7 получили ранения.
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