В России взлетели стратегические бомбардировщики: когда выходят на пусковые рубежи

Враг может нанести очередной массированный ракетный удар по Украине.

В России в ночь на 20 февраля был зафиксирован взлет стратегических бомбардировщиков Ту-95 с аэродрома "Оленья".

Об этом сообщает мониторинговые каналы.

В сообщении указывается, что около 02:30 был зафиксирован взлет двух бомбардировщиков Ту-95.

Если вылет боевой, то на пусковых рубах в районе Саратовской области они будут примерно в 05.30, а на пусковых в Каспийском регионе ориентировочно в 05.30.

Ранее сообщалось, что поздно вечером 19 февраля российские захватчики нанесли очередной преступный удар по Херсону.

Мы ранее информировали, что армия РФ ударила по Константиновке. По меньшей мере 1 человек погиб, еще 7 получили ранения.

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