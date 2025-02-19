Оккупанты ударили по Константиновке: есть жертва

От российской агрессии снова пострадали гражданские.

Утром 19 февраля армия РФ ударила по Константиновке. По меньшей мере 1 человек погиб, еще 7 — получили ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Последствия удара РФ по Константиновке 19 февраля

По предварительной информации, россияне сбросили на город 4 управляемых авиабомба.

"Помимо жертв, о которых известно точно, еще один человек может находиться под завалами одного из домов", — акцентировали в ОВА.

Там добавили, что повреждены 34 частных дома, админздание, 3 линии электропередач и 3 газопровода.

Последствия удара РФ по Константиновке 19 февраля

"Будьте ответственны! Эвакуируйте!", — призвал Филашкин.

Напомним, утром 11 февраля россияне сбросили на Константиновку три ФАБ-250. В результате обстрела ранены.

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