Оккупанты ударили по Константиновке: есть жертва

От российской агрессии снова пострадали гражданские.
Утром 19 февраля армия РФ ударила по Константиновке. По меньшей мере 1 человек погиб, еще 7 — получили ранения.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
По предварительной информации, россияне сбросили на город 4 управляемых авиабомба.
"Помимо жертв, о которых известно точно, еще один человек может находиться под завалами одного из домов", — акцентировали в ОВА.
Там добавили, что повреждены 34 частных дома, админздание, 3 линии электропередач и 3 газопровода.
"Будьте ответственны! Эвакуируйте!", — призвал Филашкин.
Напомним, утром 11 февраля россияне сбросили на Константиновку три ФАБ-250. В результате обстрела ранены.
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