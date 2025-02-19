Стефанчук ответил, когда в Украине пройдут выборы президента

Россия не может диктовать Украине свои условия, подчеркнул спикер.

Действующий президент Украины Владимир Зеленский был избран на демократических выборах. Следующие выборы главы государства состоятся по завершении военного положения в государстве.

Об этом заявил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Он отмечает: важно понимать, что такое заявления о необходимости выборов во время полномасштабной войны. Это реальная возможность или очередной инструмент дестабилизации Украины, подчеркнул спикер парламента.

Стефанчук отмечает, что сейчас Украине нужны шары, а не бюллетени. Чем больше, заявил председатель Совета, страна-агрессор Россия не может Киехву ничего диктовать.

"Мы не будем копировать их практики, где "победитель" известен еще до голосования, а псевдовыборы проходят вместе с псевдореферендумами – в нашем случае еще и под дулами российских автоматов", — говорит Стефанчук.

По его словам, Россия никогда не была за мир, а затем прикрывала агрессию псевдо-миротворчеством.

"Ее сценарий неизменен: сначала оккупация, потом давление из-за "переговоров", которые должны только закрепить достигнутое силой", — добавил Стефанчук.

Напомним, президент США Дональд Трамп заговорил о выборах в Украине. По его словам, Зеленского якобы коллегу поддерживает всего 4% населения страны.

Читайте также:

Экстренно! Послушайте, что говорит Трамп после переговоров с РФ: Украина сама начала войну?!