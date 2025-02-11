Россияне сбросили три ФАБ-250 на Константиновку: есть раненые

От агрессии РФ снова пострадали гражданские.

Утром 11 февраля россияне сбросили на Константиновку три ФАБ-250. В результате обстрела ранены.

Об этом пишет глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

"Легкие ранения получили три местных жителя от 53 до 80 лет", — отметили в ведомстве.

Повреждены 38 частных домов, 2 линии электропередач, газопровод и 3 автомобиля.

"Не подвергайте себя смертельной опасности! Эвакуируйтесь своевременно!", — в очередной раз призвал Филашкин.

Ранее захватчики обстреляли Константиновку в Донецкой области из артиллерии. В результате удара погиб один человек, а трое получили ранения.

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