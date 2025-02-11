Россияне все ближе к Константиновке – журналист

Удары оккупантов по Константиновке можно воспринимать как атаку в тыл украинской группировки, которая обороняет три направления.

Российские войска все ближе к городу Константиновке Донецкой области. Поэтому враг может применять по населенному пункту более широкий спектр вооружений.

Об этом рассказал главный редактор "Суспильне. Донбасс" Андрей Крамченков, сообщает "Эспрессо".

Крамченков отметил, что вокруг Константиновки есть три активных направления.

"Константиновка – это ближний тыл группировки, обороняющей с одной стороны Часов Яр, с другой – Курдюмовку и Торецк. То есть, если посмотреть на карту, есть дуга вокруг Константиновки. На севере она опирается на Часов Яр, вершина этой дуги – Курдюмовка, и на юге – это почти полностью разрушенный Торецк", – рассказал журналист.

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По его словам, вражеские удары по Константиновке можно воспринимать как удар в тыл украинской группировки, обороняющей три направления. В то же время, эти три направления являются флангами обороны города.

"Участившиеся удары раньше я связывал с тем, что россияне выходят на высоты, но военные эту идею отвергают и говорят, что речь идет о расстоянии. Россияне все ближе к Константиновке, поэтому уже более широкая номенклатура вооружений может применяться по этому городу", — рассказал Крамченко.

К слову, как заявил накануне спикер оперативно-тактической группировки "Луганск" Дмитрий Запорожец, если россияне оккупируют Часов Яр, то следующим оборонным узлом станет Константиновка.