Украинцы с марта потеряют выплаты: кого это касается

Новые правила направлены на усиление контроля и обеспечения помощи тем переселенцам, которые действительно в ней нуждаются.

Часть украинцев потеряет помощь по программе "Убежище" с 1 марта 2025 года.

Об этом сообщило ОО "ВПО Украины".

Выплаты прекратят в следующих случаях:

если переселенец находится за границей более 30 дней непрерывно;

если обнаружена ложная информация при проверке данных;

если переселенец приобрел или получил бесплатное жилье в течение трех месяцев до подачи заявки;

если Пенсионный фонд Украины получил информацию, что человек не проживает по указанному адресу более 30 дней.

Сейчас размер компенсации составляет 450 гривен на каждого ежемесячно. Однако с марта выплаты будут назначаться на шесть месяцев с возможностью автоматического продления еще на полгода — после проверки на соответствие условиям получения компенсации.

Напомним, в феврале жители Донецкой области могут оформить несколько видов материальной поддержки. Помощь предназначена, прежде всего, для тех, кто пострадал из-за военных действий.

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