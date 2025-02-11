Внутреннее ядро Земли резко изменило форму: что происходит — исследование

Внутреннее ядро вращалось быстрее, а затем медленнее, чем другая часть планеты, за последние десятилетия.

В новом исследовании ученые выявили признаки того, что внутреннее ядро Земли изменило форму за последние два десятилетия. Это невероятно быстро с точки зрения геологических масштабов.

Об этом сообщает IFLScience.

Используя данные, собранные в ходе ядерных испытаний в 1960-70-х годах, ученые выяснили, что внутреннее ядро нашей планеты изменяет расположение относительно поверхности, вращаясь на десятую часть градуса в год. Это приводит к его смещению на несколько километров каждые шесть лет.

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В новом исследовании группа ученых, которую возглавил профессор наук о Земле Джон Э. Видейл, выяснила, что вращение ядра замедляется примерно с 2010 года. Последующие исследования касались изменения сейсмических волн, когда ядро Земли вращалось с разными скоростями.

Результаты исследования подтвердили, что внутреннее ядро вращалось быстрее, а затем медленнее, чем другая часть планеты, на протяжении последних десятилетий.

Рассматривая 168 повторяющихся пар землетрясений до и после того, как ядро вернулось в то же положение, они смогли проанализировать, были ли изменения сейсмических волн связаны со скоростью вращения или другими факторами.

По словам ученых, частично изменение сейсмических волн произошло из-за изменений формы ядра, которые могут возникать вследствие локальной деформации или изменения материала.

Кроме того, не исключены другие более "экзотические" причины этих изменений, в частности, выбросы расплава из ядра.

Для окончательных выводов необходимы дальнейшие исследования.

Напомним, исследователи изучили связь между активностью на Земле и температурными изменениями на Луне.

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