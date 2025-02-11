Внутрішнє ядро Землі різко змінило форму: що відбувається — дослідження

Внутрішнє ядро оберталося швидше, а потім повільніше, ніж інша частина планети, упродовж останніх десятиліть.

У новому дослідженні вчені виявили ознаки того, що внутрішнє ядро Землі змінило форму протягом останніх двох десятиліть. Це неймовірно швидко з погляду геологічних масштабів.

Про це повідомляє IFLScience.

Використовуючи дані, зібрані під час ядерних випробувань у 1960-70-х роках, вчені з’ясували, що внутрішнє ядро нашої планети змінює розташування щодо поверхні, обертаючись на десяту частину градуса за рік. Це призводить до його зміщення на декілька кілометрів кожні шість років.

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У новому дослідженні група науковців, яку очолив професор наук про Землю Джон Е. Відейл, з’ясувала, що обертання ядра сповільнюється приблизно з 2010 року. Подальші дослідження стосувалися зміни сейсмічних хвиль, коли ядро Землі оберталося з різними швидкостями.

Результати дослідження підтвердили, що внутрішнє ядро оберталося швидше, а потім повільніше, ніж інша частина планети, упродовж останніх десятиліть.

Розглядаючи 168 повторюваних пар землетрусів до і після того, як ядро повернулося в те саме положення, вони змогли проаналізувати, чи були зміни сейсмічних хвиль пов’язані зі швидкістю обертання чи іншими факторами.

За словами науковців, частково зміна сейсмічних хвиль відбулася через зміни форми ядра, які можуть виникати внаслідок локальної деформації або зміни матеріалу.

Окрім того, не виключені інші більш "екзотичні" причини цих змін, зокрема викиди розплаву з ядра.

Для остаточних висновків необхідні подальші дослідження.

Нагадаємо, дослідники вивчили зв’язок між активністю на Землі та температурними змінами на Місяці.

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