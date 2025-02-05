Учені виявили гарячу планету, де йдуть дощі з металу та рубінів

Вчені виявили екзопланету, яка витримує колосальні температури. Результати показують, що ця планета могла утворитися ближче до своєї зірки, ніж вважалося раніше, що кидає виклик теоріям про формування планет.

Про це пише Space.com.

WASP-121b перебуває на відстані 858 світлових років від Землі, її маса приблизно в 1,2 раза більша за масу Юпітера, але вона роздута, тому в 1,9 раза більша за ширину найбільшої планети Сонячної системи.

Планета розташована так близько до зірки, що здійснює оберт навколо неї лише за 1,3 дня. Вона приливно заблокована, тобто один її бік постійно зазнає впливу тепла та випромінювання від зірки.

Температура денної сторони WASP-121b сягає 2500 градусів за Цельсієм. Це настільки гаряче, що змушує метали випаровуватися та підніматися в атмосферу. Ці метали потім видмухуються на нічний бік планети потужними вітрами зі швидкістю близько 17 700 кілометрів на годину. Тут вони охолоджуються та випадають у вигляді дощів з рідкого металу, рубінів та сапфірів.

Нагадаємо, астрономи виявили маленьку планету, маса якої становить 37% від маси Землі.

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