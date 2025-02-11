Загадковий сигнал із космосу спантеличив учених: подробиці

Спочатку явище здалося звичайним гамма-спалахом, однак подальші дослідження показали, що це щось зовсім інше.

У Всесвіті сталася загадкова подія, яка може докорінно змінити розуміння космічних процесів. Подія, позначена як EP240408а, була вперше зафіксована 8 квітня 2024 року рентгенівським телескопом “Ейнштейн”. На перший погляд, це був звичайний гамма-спалах, який випромінював яскраве рентгенівське випромінювання.

Про це пише The astrophysical journal letters.

Однак подальші спостереження здивували науковців. Подію досліджували наземні та космічні телескопи, включно з Swift, NUSTAR, Gemini, Keck, Dark Energy Camera (DECam) та іншими. Вони працювали у всіх діапазонах хвиль: від ультрафіолетового до радіохвильового спектра. Зібрані дані свідчать, що подія не відповідає жодному з відомих типів космічних явищ.

Що відомо про EP240408а За словами астронома з Університету Карнегі-Меллона Брендана О’Коннора, подія має характеристики одразу кількох явищ, але не підходить під жодне з них.

Характеристики EP240408а:

Спалах тривав 10 секунд із яскравим рентгенівським випромінюванням;

Світіння залишалося стабільним протягом 4 днів, після чого зникло;

Випромінювання у радіодіапазоні не зафіксовано навіть через 258 днів.

Ці характеристики не схожі на звичайні гамма-спалахи, які зазвичай тривають кілька годин, але й не відповідають тривалим подіям.

Астрономи припустили, що EP240408а може бути наслідком поглинання білого карлика чорною дірою середньої маси. За такого сценарію утворюється високошвидкісний струмінь матеріалу, який спрямований прямо на Землю. Ці події називають приливними зоряними зривами (TDE).

Вони виникають, коли чорна діра розриває зірку на частини. У деяких випадках утворюються потужні струмені матерії, які можуть випадково спрямовуватися в наш бік. Проте науковців здивувала відсутність радіовипромінювання від джерела.

Одне з пояснень такої аномалії полягає у тому, що подія була зафіксована надто рано. Відомо, що реактивному матеріалу може знадобитися сотні або навіть тисячі днів, щоб уповільнитися і почати випромінювати радіохвилі.

Якщо майбутні спостереження зафіксують радіосигнал, це підтвердить гіпотезу про приливний зоряний зрив. Але якщо джерело залишиться мовчазним — перед наукою постане нова загадка.

Нагадаємо, одна із застряглих астронавтів NASA розповіла, що після восьми місяців перебування в космосі вона втратила здатність виконувати декілька базових завдань.

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