У космосі вчені почули таємниче "пташине щебетання"

Несподіване відкриття космічного "пташиного співу" може допомогти у вивченні захисту планети від сонячних бур.

В космосі вчені почули "пташине щебетання", яке виявилось не співом космічних птахів, а дивним позаземним феноменом.

Про це пише видання Newsweek.

У космосі спалахи електромагнітних хвиль, перетворені на аудіосигнали, тому вони звучать як пташине щебетання. Ці "хорові хвилі" були зафіксовані на відстані понад 100 000 кілометрів від Землі в регіоні, де їх не очікували знайти.

Повідомляється, що дослідження китайського університету Beihang ставить під сумнів існуючі теорії утворення електромагнітних хвиль і може суттєво покращити розуміння космічної погоди.

"Пташиний спів" — це хорові хвилі, тип електромагнітного випромінювання, яке рухається уздовж силових ліній магнітного поля Землі. Коли ці хвилі перетворюються на звук, їх зростаючі частоти нагадують високі ноти пташиного співу.

Раніше хорові хвилі спостерігалися на відстані близько 51 000 км від Землі, але нове виявлення на значно більшій відстані розширює межі відомого діапазону цих хвиль і ставить нові питання щодо їх формування.

З початку 1960-х років ці хвилі вивчали за допомогою різних приладів, включаючи антарктичні станції та зонди Ван Аллена NASA. Також подібне відкриття було зроблено завдяки супутникам NASA Magnetospheric, які запустили у 2015 році для вивчення взаємодії магнітних полів Землі та Сонця.

Ці хвилі були виявлені в нейтральному шарі середнього хвоста Землі — на стороні планети, відверненій від Сонця, де магнітне поле сильно спотворюється і відсутній ефект "магнітного диполя".

Фахівці зазначають, що хорові хвилі, що тривають лише частки секунди, відіграють важливу роль у формуванні радіаційних поясів Землі. Ці пояси захищають планету від сонячних бур, але можуть також виробляти високоенергетичні "електрони-вбивці", які становлять загрозу для супутників, астронавтів і систем зв'язку.

Нове дослідження показало, що навіть у віддаленому регіоні хорові хвилі взаємодіють з електронами, утворюючи спіралі та електронні "дірки", подібні до процесів, що спостерігаються поблизу Землі. Автор дослідження, Ченмін Лю з університету Бейхан, зазначив, що ці хвилі є одними з найсильніших і значущих у космосі.

Вчені вважають, що цей результат вражає і відкриває нові можливості для дослідження хорових хвиль у регіонах, де магнітне поле Землі сильно відхиляється від диполя, зазначив професор Річард Хорн з Британської антарктичної служби.

Повідомляється, що нові дані можуть покращити прогнози космічної погоди, яка впливає на технології та комунікації на Землі. Майбутні місії також планують перевірити, чи виникають подібні хвилі навколо інших планет, оскільки раніше вони були виявлені біля Юпітера і Сатурна.

Нагадаємо, Супутники NASA зафіксували таємничий острів-"привид", який невдовзі повністю зник.

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