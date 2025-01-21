Мемкоїн Трампа: сувенір чи реальний фінансовий інструмент

Запущена президентом США Дональдом Трампом криптовалюта мемкоїн – це просто хайп, який може стати інструментом хабарництва.

Таку думку інвестиційний банкір Сергій Фурса озвучив у ефірі телеканалу "Київ".

Експерт звернув увагу, що 80% криптовалюти лежить у двох компаніях, які належать Трампу. Гроші напряму йдуть йому.

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"Він (Трамп – ред.) використовує хайп. У нього немає ніяких моральних запобіжників. Він бачить, що хайп є, чому б не використати? Використав. Може, щось вони заробили. Може, на початках вони там змогли щось продати. Плюс у майбутньому це ідеальний інструмент хабарництва, тому що 80% криптовалюти лежить у двох компаній, які належать Трампу. І якщо щось у майбутньому – це ж ідеальна схема. Ти кажеш: "Ну якщо ви вірите в Америку, купіть трампкоїн". А гроші напряму ідуть йому", – пояснив Фурса.

Він додав, що мемкоїн намагаються подати як "сувенірчик за багато грошей".

Нагадаємо, за два дні до інавгурації Трамп презентував власну криптовалюту – мемкоїн $TRUMP. Наступного дня про запуск свого мемкоїна $MELANIA повідомила дружина політика Меланія Трамп.

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