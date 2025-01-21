Трамп повернув смертну кару своїм указом – АР

Президент США Доналд Трамп повернув смертну кару своїм указом.

Про це повідомляє Associated Press.

Документ зобовʼязує забезпечити всі штати достатньою кількістю смертельних ін'єкцій.

"Указ Трампа, виданий лише за кілька годин після того, як він повернувся до Білого дому, змушує Міністерство юстиції не лише вимагати смертної кари у відповідних федеральних випадках, але й сприяти збереженню смертної кари у штатах, яким важко підтримувати достатні запаси смертельних ін’єкційних препаратів", – зазначає AP.

Трамп наказав генеральному прокурору звертатися до федеральної юрисдикції та вимагати смертної кари "незалежно від інших факторів", якщо справа стосується вбивства співробітника правоохоронних органів або злочинів, що спричиняють смертну кару, "вчинених іноземцем, який незаконно перебуває в цій країні". Він також доручає генеральному прокурору спробувати скасувати прецеденти Верховного суду, які "обмежують повноваження державних і федеральних урядів застосовувати смертну кару".

"Найважливіший обов’язок уряду полягає в тому, щоб захистити своїх громадян від огидних дій, і моя адміністрація не потерпить спроб поставити в глухий кут і скасувати закони, які санкціонують смертну кару проти тих, хто вчиняє жахливі акти насильства проти американських громадян", – йдеться в указі Трампа.

Варто зазначити, що смертна кара у США є легальним заходом покарання у 27 штатах. Однак, у восьми штатах на неї було накладено різного роду мораторії. У федеральному законодавстві на смертну кару діє мораторій із 2021 року. У законодавстві збройних сил США також передбачена страта, але остання була здійснена 1961 року.

Нагадаємо, раніше Євросоюз засудив США за застосування смертної кари з використанням азоту.