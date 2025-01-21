Січневі аномалії: синоптики розповіли, якою буде погода в Україні

Великих "мінусів" та снігу так і не дочекаємося? Синоптики розповіли про погоду в Україні. Ба більше, стало відомо, чому зими в Україні стали теплими та куди подівся сніг. Яким регіонам пощастить з погодою наприкінці січня – дивіться в ексклюзиві TSN.UA.

Січневий "плюс"

Перші дві декади січня в Україні виявилися аномально теплими, місцями у центрі та на півночі країни були встановлені нові рекорди тепла за весь період спостережень. Відповідно, сніговий покрив відсутній у всіх регіонах, за винятком Карпат, де зберігаються класичні зимові умови з великою кількістю снігу та невеликими морозами. Новий тиждень у столиці не обіцяє радикальних змін погоди: вночі інколи трішки може й приморозить, а вдень температура триматиметься стабільно вище нуля.

В Україні 21 січня збережеться тепла погода, зранку можливі тумани та підвищена вологість повітря. Температура коливатиметься від -4 до +9 градусів тепла. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко у Telegram.

"Новий синоптичний тиждень продовжується в Україні старою доброю відлигою та навіть теплом. 21-го січня, через домінування підвищеного атмосферного тиску опади малоймовірні. Хіба що ранкові тумани збільшуватимуть вологість повітря. Температура повітря вночі коливатиметься від 4 морозу до 2 тепла, а протягом дня вівторка очікується +1+4 градуси, на заході та півдні України +3+6 градусів, в Криму до +9 градусів. Вітер південно-східний, помірний або невеликий", - зазначила синоптикиня.

Як розповів відомий синоптик Ігор Кібальчич, найближчими днями, а також аж до кінця третьої декади, в Україні продовжиться період незвичайно теплої погоди.

"В останній п'ятиденці місяця вітер матиме східний напрямок і дмухатиме з території Європи та північної частини Атлантичного океану. Отже, весь цей час переважатимуть температури повітря вище 0 °С, лише у північно-східній частині та в Карпатах прогнозуються невеликі морози. Активних циклонів та атмосферних фронтів не передбачається, тому небезпечних та стихійних явищ погоди до кінця місяця чекати не варто", - заявив Кібальчич.

До 25 – 26 січня погода буде під впливом високого тиску та гребеня антициклону зі сходу.

"З 21 по 23 січня на більшій частині України очікується погода без істотних опадів. 24 січня через прихід слабковираженого атмосферного фронту з південного заходу, місцями у західних, південних та центральних областях очікуються невеликі опади у вигляді дощу мряки та мокрого снігу. З 25 по 27 січня включно прогнозується суха погода по всій країні з вищими температурними показниками. Під кінець місяця, 28 – 31 січня через циклон в Європі є велика ймовірність дощу та мокрого снігу, але температура сильно не зміниться і значно перевищуватиме кліматичну норму" - додав синоптик.

За словами Ігоря Кібальчича, середня температура повітря у третій декаді суттєво перевищить норму, а в окремих районах можливі нові рекорди тепла.

"Розподіл температури повітря у цей час буде нерівномірним. Так, 21 – 23 січня у північних, центральних та східних регіонах, а також у Карпатах нічна температура становитиме -1…-6 °С, денна близько 0 °С. В решті регіонів країни вночі очікується -1…+4°С, у день +2…+7°С, на крайньому півдні та в Криму місцями до +9°С. З 24 січня завдяки надходженню з районів Балканського півострова та Середземного моря теплого та вологого повітря очікується підвищення температури вночі до -1…+5°С, удень до +3…+9°С. У південних областях, Криму, а також на Прикарпатті 26 – 28 січня стовпчики термометрів можуть сягнути +10…+15 °С у денний час", - зазначив синоптик.

Погода на Київщині

У Київській області у вівторок, 21 січня, хмарно з проясненнями, без опадів. Повітря в регіоні максимально прогріється до +5°С. А вже 22 січня у місті очікується невелика. Температура у денний час прогріється до +2 градусів, а вночі охолоне до 0. Найбільші пориви вітру передбачаються на початку середи — помірні 7 м/с.

В свою чергу, Наталка Діденко зазначає, що з найближчої синоптичної перспективи опадів мало, морозів не буде, а навпаки, навіть потепління на кілька градусів.

"У Києві 21-го січня опадів не передбачається. Вітер південно-східний, 3-8 метрів за секунду. Найближчої ночі близько нуля, завтра вдень +2+4 градуси. Не дамо вводити себе в оману відносному теплу, шапки не знімаємо, шалики тримаємо на шиї, приймаємо штучний вітамін Д, поки сонця малувато, кришимо вінегрет, поки не прийшла пора весняних салатів", - заявила Діденко.

Глобальне потепління

Нагадаємо, перший місяць зими у Києві виявився теплішим за кліматичну норму на 1,8°С, а 2024 рік став найтеплішим у Києві за всю історію спостережень. 2025-й вже також відзначився температурним рекордом не тільки на Київщині, а й по всій Україні. А через дефіцит снігу в Україні страждають не лише природа, а й економіка, зокрема зимовий туризм. В Україні 19 січня відзначають День снігу, але через глобальне потепління сніг став дефіцитним. Про це пише Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. За останні десятиліття сніг став дефіцитним, і це має серйозні наслідки не тільки для зимових розваг, а й для екосистеми країни.

“Україна входить до регіонів планети, де протягом останнього десятиріччя зростання температури відбувалося найвищими темпами. За останні 60 років підвищення середньої температури на нашій території відбувалося майже у 2,5 раза швидше, ніж загалом у світі. Ми випереджаємо навіть Європу: швидкість зростання середньої річної температури в Україні у 1961–2023 рр. становила 0,41 градуса за десять років, а в Європі – 0,34 градуса”, - йдеться в повідомленні.

Це потепління відбувається насамперед узимку, що робить погоду менш передбачуваною. Завідувачка лабораторії прикладної кліматології Українського гідрометеорологічного інституту, Світлана Краковська, зазначає, що зростання температури в Україні відбувається найшвидше саме в зимовий період.

"Через глобальне потепління клімат став "розхитаним" і непередбачуваним, відхилення від норм значно збільшуються. Тобто на тлі безсніжної зими можуть траплятися аномальні погодні явища, коли тепла плюсова температура за кілька днів змінюється короткочасними, але дуже сильними морозами, які прориваються до нас з Арктики", - додали в Міндовкілля.

Тож стабільний сніговий покрив формується рідко та тримається недовго. Проте, снігова подушка відіграє величезне значення в багатьох екосистемах. Відсутність снігу погіршує умови для диких тварин. Без снігу вони стають вразливішими до хижаків і мають труднощі з зимівлею, оскільки сніг забезпечує теплоізоляцію для ґрунтів. Відсутність снігового покриву може призвести до ерозії ґрунтів і зниження їх родючості. Тепла зима призводить до того, що сніг тане швидко та нерівномірно, що збільшує ризик паводків навесні.

"Крім екологічних проблем, зміни клімату мають також економічні наслідки. Зимовий туризм, особливо в гірських регіонах, залежить від снігу. Відсутність снігу призводить до зниження прибутків від зимових видів спорту та туризму", - йдеться в заяві.

До речі, 2025 – рік кріосфери. Це міжнародна ініціатива, започаткована Всесвітньою метеорологічною організацією (ВМО) у співпраці з ЮНЕСКО, з метою підвищення обізнаності про важливість льодовиків, снігу та льоду для кліматичної системи та гідрологічного циклу планети.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: СНІГ – ДЕФІЦИТ! Погода готує нові сюрпризи в Україні!

Нагадаємо, стало відомо, чому зими в Україні стали теплими та куди подівся сніг.

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