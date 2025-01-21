Стрижки, які молодять: яку зачіску обрати жінкам після 40

Жінка у будь-якому віці хоче виглядати привабливою та молодою. Зачіска може як допомогти скинути кілька років, так і додати. Тож важливо, аби стрижки для панянок після 40 років підкреслювали їхню зрілу красу та індивідуальність.

Які стрижки підійдуть для жінок після 40 років - у матеріалі ТСН.ua.

Каре

Каре - це класика, що надає жінці шарму і чарівності. Ця стрижка підійде на будь-який типаж обличчя, до довжини та текстури волосся. Каре може бути як прямим, і хвилястим.

Каре буває:

подовжене;

градуйоване;

асиметричне;

з чубчиком;

з довгими передніми пасмами.

Каскад

Каскад - це також класика, яку полюблять і молоді дівчата, і поважні дами із сивиною. Цю зачіску можна робити на середнє та довге волосся. Її часто поєднують з меліруванням, балаяжем або шатушем. Зачіску вибирають жінки з будь-яким типом обличчя. Низькі пасма красиво обрамляють трикутне, овальне, квадратне, кругле обличчя. Така зачіска обов'язково надасть образу елегантності та розкоші.

Біксі

Біксі - одна з найпрактичніших зачісок. Кучеряві пасма можна вирівняти праскою, а прямі висушити за допомогою фена та круглої щітки. Біксі ідеально підійде для жінок з круглим обличчям, а також жінкам з виступаючими вилицями. Також ця стрижка дозволить виглядати молодшою ​​та набагато сексуальнішою.

Боб

Боб - найпопулярніша стрижка серед жінок, які мають пряме волосся, незалежно від віку. Існує кілька різновидів цієї стрижки, але в основі лежить овальний контур, що має чітку межу на рівні шиї та в потиличній частині. Найпоширеніший боб-каре, багатошаровий та асиметричний.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи справді ефективні такі шампуні та кондиціонери.

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