Молодящие стрижки: какую прическу выбрать женщинам после 40

Женщина в любом возрасте хочет выглядеть привлекательной и молодой. Прическа может как помочь сбросить несколько лет, так и прибавить. Поэтому важно, чтобы стрижки для барышень после 40 лет подчеркивали их зрелую красоту и индивидуальность.

Какие стрижки подойдут для женщин после 40 лет – в материале ТСН.ua.

Каре

Каре – это классика, придающая женщине шарма и обаяния. Эта стрижка подойдет на любой тип лица, к длине и текстуре волос. Каре может быть как прямым, так и волнистым.

Каре бывает:

удлиненное;

градуированное;

асимметричное;

с челкой;

с длинными передними прядями.

Каскад

Каскад – это также классика, которую любят и молодые девушки, и почтенные дамы с сединой. Эту прическу можно делать на средние и длинные волосы. Ее часто сочетают с мелированием, балаяжем или шатушем. Прическу выбирают женщины с любым типом лица. Низкие пряди красиво обрамляют треугольное, овальное, квадратное, круглое лицо. Такая прическа обязательно придаст образу элегантности и роскоши.

Бикси

Бикси – одна из самых практичных причесок. Вьющиеся пряди можно выровнять утюгом, а прямые высушить с помощью фена и круглой щетки. Бикси идеально подойдет для женщин с круглым лицом, а также женщинам с выступающими скулами. Также эта стрижка позволит выглядеть моложе и гораздо сексуальнее.

Боб

Боб – самая популярная стрижка среди женщин, имеющих прямые волосы, независимо от возраста. Есть несколько разновидностей этой стрижки, но в основе лежит овальный контур, имеющий четкую границу на уровне шеи и в затылочной части. Самый распространенный боб-каре, многослойный и асимметричный.

Напомним, ранее мы писали о том, действительно ли эффективны такие шампуни и кондиционеры.

Читайте также: