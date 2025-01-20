Прогноз погоди в Україні на тиждень: де буде +11

Прогноз погоди на тиждень обіцяє нетипове для січня тепло. Аномально висока температура спостерігатиметься у більшості регіонів, особливо — на півдні та заході.

Про це повідомляє метеоролог Ігор Кибальчич.

Через нетипове для січня тепло до +3…+6 погодні умови більше відповідатимуть листопаду чи березню.

Погода у понеділок

У перший день тижня Україна перебуває під впливом області високого тиску, тому опадів не передбачається. Швидкість вітру на заході не перевищуватиме 3-8 м/с, на сході — 5-10. Від -4…+1 вночі повітря вдень прогріється до +2…+7, найтепліше сьогодні у південних областях і на Прикарпатті до +8…+9.

Погода у вівторок

На 21 січня Ігор Кибальчич також прогнозує тепло, вночі та вранці може спуститися туман. В нічний час очікується -3…+2, вдень — +2…+7.

Погода у середу

В середині робочого тижня погодна аномалія в Україні триватиме, температура повітря лишатиметься в межах -2…+3 протягом ночі та +2…+7 удень, в Одеській області та Криму — до +9. Швидкість вітру — 5-10 м/с. Небо періодично закриватимуть хмари. Кибальчич опадів не прогнозує.

Погода у четвер

У четвер буде переважно сухо, опади місцями можливі в Криму. Вітер заспокоїться до 3-8 м/с. В нічний час термометр показуватиме від -2 до +3, в денний — від +1 до +6.

Погода у п'ятницю

Кінець робочого тижня принесе незначні опади з мокрим снігом до Криму, Полісся та Закарпаття. Місцями очікується туман. Нічна температура повітря очікується в межах -2…+3 градусів, протягом дня +2…+7, на Одещині можливо до +10.

Погода у суботу

У перший вихідний, за прогнозом погоди на тиждень, очікуються дощі у західних регіонах і на Кримському півострові, в решті областей — сухо. Вночі потепліє до -1…+4, вдень до +3…+8, на півдні — до +11.

Погода в неділю

В останній день тижня метеоролог також обіцяє суху погоду без опадів. Вітер на півдні трохи пришвидшиться — до 5-10 м/с. Вночі стовпчик термометра триматиметься в межах -1…+4, у денний час прогріється до +4…+9, у південних та деяких західних областях — до +9…+11.

Раніше повідомлялося, що вже від 19 січня варто очікувати 10-градусні морози.

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