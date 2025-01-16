Люті морози на порозі: Україну накриє похолодання

За прогнозами синоптиків, надалі в Україні буде поступове підвищення температури, але зима ще повернеться з морозами.

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Цьогорічна зима в Україні демонструє нехарактерні для цього сезону температурні показники. У деяких регіонах країни стовпчики термометрів піднялися до позначки +15°C, що є аномально високою температурою для зимового періоду.

Кліматологиня Віра Балабух зазначила, що останнім часом спостерігається тенденція до потепління як на планеті, так і в Україні загалом. В Україні ці зміни відбуваються значно швидшими темпами, ніж у глобальному масштабі. Про це також говорила завідувачка сектору метеорологічних досліджень Запорізького обласного центру з гідрометеорології Інна Лазарок. За її словами, причин найтеплішого року чимало:

"Це і глобальне потепління, я думаю, що це якісь аномалії атмосферної циркуляції, такої глобальної атмосферної циркуляції. Але в нас вся Україна попереду планети всієї у цьому плані. Якось темпи потепління у нас вищі, ніж у Європі".

На потепління могли вплинути й воєнні дії на території України (особливо у тих регіонах, які поблизу лінії фронту, оскільки в атмосферу потрапляють різні елементи снарядів.

Знову потепління

Синоптикиня Наталія Птуха розповіла про погоду в Україні до кінця тижня та на вікенд.

"Досить спокійний тиждень буде, різких перепадів не очікуємо. Але зберігається тенденція до певного підвищення температурних показників: якщо на початку тижня це ближче до -3, то наприкінці все частіше буде до +3. Нинішній невеликий — зі швидкістю до 5−10 м/с — південно-західний вітер посеред тижня перейде у північно-західний. Це якраз тоді, коли буде проходити атмосферний фронт. Можливо, вітер тоді трохи посилиться, але не надто — до 7−12 м/с", - сказала вона.

Хмари в четвер, 16 січня, вкриють небо на території західних областей, в Рівному сніжитиме. Температура повітря від -2 вночі до +4 вдень. У північних та центральних областях сонце рідко з'являтиметься з-за хмар. Температура повітря коливатиметься від -1 вночі до +3 вдень. Південь України ховатиметься в хмарах від ранку до пізнього вечора, в Криму в цей день ясно. Від 5 морозу вночі до 4 тепла вдень.

У східних областях хмарне небо триматиметься впродовж цілого дня. Стовпчики термометрів від нічних -2 вдень досягнуть позначки +3.

У п'ятницю, 17 січня, в Україні очікується тепла погода без істотних опадів, лише у східній частині пройде невеликий сніг із переходом у дощ та мряку, можлива слабка ожеледь. Вітер західний, 7 – 12 м/с, вдень місцями пориви, 15 – 17 м/с. Температура повітря вночі становитиме -4…+1 °С, вдень +2…+7 °С, у Карпатах близько 0 °С.

У суботу, 18 січня, в Україні очікується погода без істотних опадів, лише вдень та ввечері у північних та північно-східних регіонах пройде невеликий мокрий сніг, подекуди з дощем. Вітер північно-західний, 9 – 14 м/с, на Закарпатті, 1 – 6 м/с. Температура повітря передбачається вночі -2…+3 °С, вдень +2…+7 °С.

У неділю, 19 січня, у більшості регіонів України, за винятком західної частини очікуються невеликі опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Подекуди можливий туман, слабке налипання мокрого снігу. Вітер переважно північний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме -3...+2 °С, вдень -1...+4 °С.

За прогнозом синоптикині Наталки Птухи, від 20 січня в Україні має потеплішати. Потягом останньої декади січня та у лютому температура повітря буде переважно у межах від -5 до +5 градусів.

Січнева погода у Києві

Примітно, що погода у січні буде теплішою, ніж зазвичай, іноді морозною. Синоптики обіцяють, що в другий місяць зими температура повітря в Києві перевищуватиме кліматичну норму, а кількість опадів буде помірною. Від 15 до 18 січня майже усі дні світитиме сонце, але буде холодно, вночі морозно до -9°C.

15 та 16 січня вдень до +2°C. Опадів не передбачають.

Свій прогноз на середину січня у столиці зробила і синоптикиня Наталка Діденко.

"У Києві середина січня та й, власне, пік зими, буде вночі із невеликим морозом, -1-3 градуси, а протягом дня середи температура повітря коливатиметься близько нуля. Вночі та вранці у столиці західний вітер буде рвучким. Надалі в Україні - поступове підвищення температури повітря", - написала вона.

А от за даними сайту meteofor від 19 до 25 січня ночі будуть найхолоднішими у цьому місяці. 22 грудня прогнозують до -10°C. Денна температура все ж не перевищуватиме +2°C.

У кінці січня синоптики прогнозують опади. Зокрема, 28, 29, 30 та 31 січня слід чекати сніг з дощем. Вночі від -9°C до -3°C, вдень від -1°C до +3°C.

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